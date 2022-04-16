"Арсенал" потерпел третье поражение подряд

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Ян Беднарек . Для "Арсенала" поражение стало третьим подряд.

"Саутгемптон", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 54 очками опустился на шестую позицию.