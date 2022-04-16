Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

"Арсенал" потерпел третье поражение подряд

Soccer Newsиещё 1

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 1:0.

"Арсенал" потерпел третье поражение подряд
Фото: TwitterTwitter

Единственный гол в концовке первого тайма забил Ян Беднарек. Для "Арсенала" поражение стало третьим подряд.

"Саутгемптон", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 54 очками опустился на шестую позицию.

"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:0 (1:0) Гол: Беднарек, 44 - 1:0

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Льянко, Перро, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 82), Валери, Эльюнусси, Броя (Лонг, 74)

"Арсенал": Ремсдэйл, Тавареш (Пепе, 70), Габриэл, Уайт, Соареш (Смит-Роу, 60), Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Футбол,Ян Беднарек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители