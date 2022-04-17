Стало известно, сколько получит Роналду за хет-трик в ворота "Норвича"

В матче против «Норвича» португальский полузащитник отметился тремя забитыми мячами, что позволило активировать пункт в его соглашении с «Манчестер Юнайтед». Игрок забил уже 21 гол в этом сезоне за клуб во всех турнирах, что позволит ему получить бонус в размере 750 000 фунтов стерлингов за преодоление отметки в 20 голов, а затем еще 100 000 фунтов стерлингов за хет-трик. Об этом сообщает The Sun.

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Роналду с пятнадцатью забитыми мячами является лучшим бомбардиром своей команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). У Бруну Фернандеша 9 голов, у Мэйсона Гринвуда – шесть.

После 32 игр в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице. «Красные дьяволы» рискуют впервые с сезона 2019/20. В следующем туре подопечные Ральфа Рангника сразятся с «Ливерпулем», который борется с «Манчестер Сити» за чемпионство.

Напомним, что в этом сезоне «МЮ» участвовал в Лиге чемпионов и выбыл из турнира на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей команда уступила «Атлетико» 1:2.