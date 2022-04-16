"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в 25 туре РПЛ

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе хозяев отличился нападающий Александр Соболев. У казанцев гол на счету Владислава Игнатьева.

Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12 месте с 26 баллами. Лидирует петербургский — «Зенит», набравший 55 очков.

В следующем туре москвичи в гостях померятся силами с «Ростовом». Встреча пройдет 24 апреля. «Рубин» в этот же день на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

РПЛ. 25 тур.

«Спартак» — «Рубин» — 1:1

Голы: 0:1 — Игнатьев (30), 1:1 — Соболев (69).