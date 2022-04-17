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1 час назад

Чиро Иммобиле установил очередной исторический рекорд

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле продолжает переписывать бомбардирские рекорды итальянского футбола.

Чиро Иммобиле установил очередной исторический рекорд
Фото: EPAEPA

32-летний нападающий римского «Лацио» стал первым итальянцем, забившим 25 и более голов в Серии А в трёх разных сезонах. Ранее это удавалось только иностранцам – венгру Иштвану Ньершу (в 1950-е годы в составе «Интера») и шведу Гуннару Нордалю (в 1940-е и 1950-е в составе «Милана»).

Свой 25-й гол в нынешнем розыгрыше Серии А Иммобиле забил в сегодняшнем поединке с «Торино» (1:1). Ранее 25+ мячами он отличался в сезонах 2019/20 (36 голов) и 2017/18 (29 голов). В общей сложности на счету Чиро 180 точных ударов в 288 играх итальянского чемпионата.

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