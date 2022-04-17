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1 час назад

Жена владельца «Спартака» жестко ответила Василию Уткину

News.ru

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что при слове на букву «г» спортивный журналист Василий Уткин оживает, сообщает «Спорт-экспресс». Таким образом она отреагировала на высказывание журналиста о том, что слово «говно» становится чуть ли не главным в осмыслении событий в российском футболе и участников этого действа.

Жена владельца «Спартака» жестко ответила Уткину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием. <...> В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой, — заявила Салихова.

После матча «Спартак» — «Рубин» устроили перепалку в соцсетях. Сначала казанцы опубликовали видео с Александром Соболевым, на который наложили крики дельфинов (Соболева часто упрекают в том, что он «ныряет», чтобы заработать нарушение — прим. NEWS.ru). Москвичи ответили фотографией Леонида Слуцкого с подписью: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно» (это отсылка к интервью тренера после провала сборной России на Евро-2016 — прим. NEWS.ru).

Футбол,Зарема Салихова,Александр Соболев,Василий Уткин,Леонид Федун,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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