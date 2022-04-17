Роналду заработал миллион долларов за один матч

Криштиану Роналду получил бонус свыше 1 млн евро от «Манчестер Юнайтед» после того, как забил три гола. Об этом сообщает The Sun.

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Португалец забил три мяча в ворота «Норвича» на «Олд Траффорд». Благодаря этому хет-трику на счету 37-летнего футболиста теперь 21 гол.

Это означает, что Роналду получит солидную дополнительную сумму, поскольку в его контракт было включено несколько бонусов-стимулов.

Одним из них является бонус в размере 750 000 фунтов стерлингов за преодоление барьера в 20 голов за сезон. Вдобавок нападающий получит 100 000 фунтов стерлингов за каждый забитый гол сверх этого.

Роналду также заработает 1 миллион фунтов стерлингов, если станет лучшим бомбардиром «Юнайтед». В настоящее время Бруну Фернандеш является его ближайшим конкурентом, но он забил только 9 мячей.

Кроме того, если Роналду удастся забить 30 голов, он сможет заработать еще 2,75 миллиона фунтов стерлингов в виде бонусов за голы.

Роналду вернулся в Манчестер прошлым летом после 12 лет отсутствия.