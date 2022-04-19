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1 час назад

СМИ: Английская премьер-лига не отстранила 15 игроков с положительными допинг-пробами

ТАССиещё 1

ТАСС, 17 апреля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не отстранило ни одного из 15 футболистов, которые в период с 2015 по 2020 год сдали положительные допинг-пробы. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В АПЛ до сих пор выступают 15 игроков с положительными допинг-пробами
Фото: ReutersReuters

По информации источника, 12 из 15 футболистов были пойманы на применении препаратов, которые повышают выносливость. Сообщается, что расследуется лишь одно дело, которое было открыто через пять месяцев после получения положительной пробы, никаких санкций к нарушителям применено не было.

Daily Mail сообщает, что в период с 2013 по 2020 год допинг-тесты не прошли 88 британских футболистов, помимо запрещенных препаратов в некоторых пробах были найдены наркотические вещества, в том числе кокаин и амфетамин.

Футбол,АПЛ,
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