В АПЛ до сих пор выступают 15 игроков с положительными допинг-пробами

ТАСС, 17 апреля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не отстранило ни одного из 15 футболистов, которые в период с 2015 по 2020 год сдали положительные допинг-пробы. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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По информации источника, 12 из 15 футболистов были пойманы на применении препаратов, которые повышают выносливость. Сообщается, что расследуется лишь одно дело, которое было открыто через пять месяцев после получения положительной пробы, никаких санкций к нарушителям применено не было.