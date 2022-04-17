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1 час назад

"Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Англии по футболу

ТАССиещё 5

"Челси" победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка Англии по футболу, в котором сыграет с "Ливерпулем". Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Челси" вышел в финал Кубка Англии
Фото: EPAEPA

В составе "Челси" голы забили Рубен Лофтус-Чик (65-я минута), Мэйсон Маунт (76). Соперником "Челси" в финале турнира будет "Ливерпуль", в субботу обыгравший "Манчестер Сити" (3:2).

"Челси" и "Кристал Пэлас" провели третий матч в нынешнем сезоне, две встречи в рамках чемпионата Англии завершились победами "Челси" со счетом 3:0 и 1:0.

"Челси" вышел в финал Кубка Англии в пятый раз за последние шесть лет, за данный период клубу удалось победить только в сезоне-2017/18, эта победа стала восьмой в истории команды. В сезоне-2011/12 году "Ливерпуль" и "Челси" встречались в финале турнира, тогда "Челси" победил со счетом 2:1.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Арсеналу" (14). Действующим победителем турнира является "Лестер", победивший в финале "Челси" со счетом 1:0.

Футбол,Рубен Лофтус-чик,
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