Месси забил в ворота «Марселя» два гола из-за офсайдов

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимает «Марсель». Идёт второй тайм, счёт – 2:1 в пользу хозяев.

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил два гола в ворота «Марселя», которые не были засчитаны арбитром Франсуа Летексье из-за офсайдов. Первый мяч аргентинца был отменён на 41-й минуте из-за того, что он находился в положении вне игры. В добавленное к первому тайму время ситуация повторилась.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил 3 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в 2023 году.