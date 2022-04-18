Бензема установил личный рекорд по голам в Ла Лиге

«Реал» на выезде одержал волевую победу над «Севильей» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

В составе победителей отличился Карим Бензема. Этот гол стал форварда 25-м в 28 играх в текущем сезоне Ла Лиги, что является лучшим показателем футболиста за все время выступлений в испанском чемпионате, сообщает Opta Sports. Прежний рекордный показатель Бензема в Ла Лиге составлял 24 гола в 27 матчах в сезоне-2015/16.