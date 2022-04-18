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1 час назад

Бензема установил личный рекорд по голам в чемпионате Испании

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«Реал» на выезде одержал волевую победу над «Севильей» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

Бензема установил личный рекорд по голам в Ла Лиге
Фото: ReutersReuters

В составе победителей отличился Карим Бензема. Этот гол стал форварда 25-м в 28 играх в текущем сезоне Ла Лиги, что является лучшим показателем футболиста за все время выступлений в испанском чемпионате, сообщает Opta Sports. Прежний рекордный показатель Бензема в Ла Лиге составлял 24 гола в 27 матчах в сезоне-2015/16.

Бензема забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в этом сезоне.

Футбол,Новости Примеры,Карим Бензема,Реал,
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