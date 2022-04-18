Губерниев раскритиковал празднование юбилея «Спартака»

«Я вот не пойму!!! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»!!! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!!! Но почему сейчас отмечают столетие клуба??? Что за обман и враки??? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»… Всякие «Промкооперации» и прочие команды артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют… Короче, поздравляю, господа, соврамши…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.