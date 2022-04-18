«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Ааронса

Защитник «Норвич» Максимилиан Ааронс может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал» и « Манчестер Юнайтед », информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, для «красных дьяволов» Ааронс является приоритетным вариантом усиления на позицию правого защитника, а «канониры» и вовсе уже ведут переговоры с футболистом. «МЮ» и «Арсенал» привлекает долгосрочная перспектива сотрудничества с молодым Ааронсом. Сумма трансфера Максимилиана может составить порядка € 24 млн.