18 апреля легендарному «Спартаку» исполняется 100 лет

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие. Ровно 100 лет назад МКС («Московский клуб спорта») сыграл первый товарищеский матч с командой ЗКС («Замоскворецкий клуб спорта») и победил со счётом 3:2. И пусть не все члены огромной красно-белой семьи считают эту дату днём рождения «Спартака», официально именно она считается точкой отсчёта в клубной истории. По случаю юбилея «Чемпионат» составил десятку главных легенд «Спартака». Расположили их в хронологическом порядке — по времени деятельности в клубе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Николай Старостин, создатель «Спартака»

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Старостин был одним из игроков МКС в том самом матче с ЗКС. В 1936 году Николай Петрович стал начальником команды и почти всю вторую половину ХХ века посвятил «Спартаку» в этой должности. Ни для кого не секрет, что именно по инициативе Старостина клуб обрёл своё нынешнее имя. Он же придумал и знаменитый ромбик.

«…Рассказывают, когда обсуждалось название, руководители долго не могли прийти к единому мнению. И тут взгляд Старостина случайно упал на лежавшую на столе книгу итальянца Раффаэлло Джованьоли – «Спартак», весьма популярную на заре Советской власти. Предложение назвать клуб в честь предводителя восстания устроило всех, ибо, с одной стороны, отдавало античной героикой, а с другой — было вполне идеологически выдержанным. Вскоре Старостин сам набросал и логотип — красно-белый ромбик с перечёркнутой буквой «С». Правда, белая полоска внутри красного ромба шла тогда по другой диагонали, нежели сейчас. Более привычный нам вид эмблема обрела в 1949 году. В 1998-м, когда футбольная команда вышла из состава общества «Спартак», в эмблему был добавлен футбольный мяч», – рассказывает сайт болельщиков «Спартака» RedWhite.

Игорь Нетто, многолетний капитан «Спартака» и рекордсмен по числу матчей в СССР

Всю профессиональную карьеру Нетто провёл в «Спартаке». За 18 сезонов в клубе его славный воспитанник сыграл 368 официальных матчей и забил 36 голов. 13 лет подряд Нетто включался в список 33 лучших футболистов СССР и 12 раз занимал первое место в своём амплуа.

За время игровой карьеры капитан «Спартака» пять раз становился чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Советского Союза. Параллельно Нетто капитанил и в сборной СССР, с которой стал олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. Если братьям Старостиным на «Открытие Банк Арене» установлена скульптура, то в честь Игоря Нетто на трибуне С открыта памятная табличка. В ближайшее время там появится памятник в честь великого футболиста.

Никита Симонян, лучший бомбардир и тренер «Спартака»

95-летний ветеран является лучшим бомбардиром в истории клуба с 160 голами. Игроком Никита Симонян провёл за «Спартак» 11 сезонов, стал четырёхкратным чемпионом СССР, дважды выиграл Кубок СССР, а по окончании игровой карьеры возглавил команду. Заслуженный тренер проработал два отрезка по пять лет: первый – с января 1960-го по январь 1966 года, второй – с июля 1967-го по конец декабря 1972 года. Под руководством Симоняна «Спартак» взял два чемпионства и три Кубка СССР. Никита Павлович и поныне остаётся рядом с родным клубом, поддерживая его с трибун «Открытие Банк Арены».

Константин Бесков, один из лучших тренеров в истории «Спартака»

Легендарный тренер возглавил «Спартак» в 1977 году после ухода из сборной. За 11 лет работы в народной команде Бесков лишь единожды остался без медали. При нём спартаковцы выиграли два чемпионства, стали обладателями Кубка Федерации футбола СССР, пять раз становились серебряными и дважды бронзовыми призёрами чемпионата СССР. Не стоит забывать, что Бесков вернул красно-белых в элиту советского футбола из первой лиги. В 1976 году «Спартак» провалил сезон и оказался там, где его никто не ожидал увидеть.

Именно Бесков привил столичной команде фирменный «спартаковский стиль», о котором часто вспоминают болельщики красно-белых. В то же время тренера отличали достаточно жёсткие методы работы – тяжёлые тренировки и строгая дисциплина.

Олег Романцев, самый титулованный тренер

Романцев – великая фигура в истории «Спартака». Бóльшая часть игровой и тренерской карьеры Олега Ивановича связана с народной командой. Через год после дебюта за «Спартак» Романцев стал капитаном и носил повязку несколько лет. Если игроком он только однажды выиграл золото, то тренером — девять раз (одно союзное, восемь российских)!

С Романцевым красно-белые добились серьёзных успехов на международной арене – дошли до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА, дважды останавливались на стадии четвертьфинала ЛЧ. Под руководством ОИР «Спартак» систематически побеждал лучшие клубы мира – «Ливерпуль» (2:0), «Аякс» (3:1), «Реал» (2:1), «Арсенал» (4:1).

Фёдор Черенков, народный футболист и рекордсмен клуба по сыгранным матчам

Почти всю карьеру Черенков отыграл за «Спартак». В 515 матчах нападающий забил 141 гол и сделал более 100 результативных передач. Неудивительно, что непредсказуемого на поле и простого, скромного в жизни футболиста обожали болельщики. С точки зрения индивидуальных наград пик Черенкова пришёлся на 1983 год: он удостоился звания лучшего футболиста СССР, попал в список 33 лучших и занял 30-е место в борьбе за «Золотой мяч».

Ринат Дасаев, лучший вратарь мира 1988 года

На протяжении 10 лет Дасаев был основным голкипером «Спартак» и чуть дольше — стражем ворот сборной СССР. Вместе с красно-белыми вратарь выиграл два чемпионства, стал бронзовым призёром Олимпийских игр, а в 1988 году провёл лучший сезон в карьере, взяв серебро Евро и приз лучшего вратаря мира.

У болельщиков «Спартака» не было сомнений, кто лучше кипер в истории клуба, потому что «от Москвы до Гималаев лучше всех – Ринат Дасаев». Семь лет подряд легендарный советский и российский вратарь занимал от шестого до 22-го места в списке лучших футболистов Европы по версии France Football.

Илья Цымбаларь, любимец фанатов

В 1993 году Цымбаларь примкнул к «Спартаку» вместе с одноклубником по «Черноморцу» и лучшим другом Юрием Никифоровым. У тренера Романцева полузащитник провёл лучшие годы в футболе, выиграв шесть чемпионств и два Кубка России. Цымбаларь обладал всеми необходимыми футболисту экстракласса качествами: видение поля, техника, нестандартные решения. Виртуозная игра и простота в общении сделали его кумиром миллионов болельщиков красно-белых.

В 1995 году Цымбаларь был признан лучшим футболистом России по версии еженедельника «Футбол». В «золотом» матче 1996 года Цыля открыл счёт, а в сентябре 1998-го забил, пожалуй, свой самый знаменитый гол — «Реалу» со штрафного.

Андрей Тихонов, восьмикратный чемпион России

Легенда «Спартака» провёл лучшие годы в народной команде, с которой выиграл 15 трофеев: восемь чемпионств, два Кубка России и пять Кубков Содружества. Тихонов сыграл 265 матчей за красно-белых, забил 90 голов и сделал 44 результативные передачи. Помимо этого, полузащитник завоевал множество премий и наград, которые отлично говорят о характере футболиста – «Футбольный джентльмен года в России» (единственный двукратный лауреат), игрок десятилетия «Спартака» с 1997 по 2006 год.

Егор Титов, рекордсмен клуба по играм и голам в РПЛ