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1 час назад

Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием клуба

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Президент России Владимир Путин поздравил московский ФК «Спартак» со 100-летием.«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. Московский клуб — 10-кратный чемпион России, 12-кратный чемпион СССР.

Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой — 100-летием футбольного клуба «Спартак».
История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние.
Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба — тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных «звёзд», символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях. От души желаю «Спартаку» всего наилучшего, — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Футбол,Владимир Путин,Спартак,
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