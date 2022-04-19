«Реал» предложит за защитника «Челси» € 70 млн

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса и готов предложить за переход футболиста сборной Англии € 70 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
22-летний Джеймс — воспитанник английского клуба. В нынешнем сезоне в 31 матче во всех турнирах защитник забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
Соглашение между Джеймсом и «Челси» истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского футболиста в € 55 млн. На счету Риса Джеймса также 10 матчей в составе главной сборной Англии, в которых он отметился двумя результативными передачами на партнёров.