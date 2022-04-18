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37 минут назад

«Барса» попросила фанатов отменить бойкот матча с «Кадисом» ради Хави и команды

Sports.ruиещё 1

Ранее активные фанаты клуба объявили о бойкоте сегодняшнего матча Ла Лиги с «Кадисом» из-за событий игры с «Айнтрахтом» – во время матча Лиги Европы на «Камп Ноу» присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.

«Барса» попросила фанатов отменить бойкот матча с «Кадисом» ради Хави и команды
Фото: REUTERSREUTERS

Руководители «Барсы» связались с фанатами с просьбой изменить решение и и посетить матч, сообщает Diario Sport.

С одной из фанатских групп общалась лично вице-президент «блауграны» Елена Форт. Она призвала прийти на «Камп Ноу» ради клуба, тренера Хави и команды.

Фанаты примут окончательное решение в течение ближайших часов.

Футбол,
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