Министр иностранных дел Сергей Лавров дал совет российским футбольным фанатам. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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Глава МИД посоветовал российским болельщикам перенять у Запада культуру поведения на стадионах и поддержки клубов.

«Считаю, объединения фанатов полезны. Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания "кто кого побьет": спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола», — объяснил он.

В апреле 2020 года Лавров рассказал об отношении к московскому «Спартаку». По словам министра, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе.

«В моем понимании "Спартак" — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров.

Он добавил, что мысли о клубе помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров.