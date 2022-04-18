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1 час назад

Лавров дал совет российским футбольным фанатам

Lenta.ruиещё 2

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал совет российским футбольным фанатам. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров дал совет российским футбольным фанатам
Фото: ТАССТАСС

Глава МИД посоветовал российским болельщикам перенять у Запада культуру поведения на стадионах и поддержки клубов.

«Считаю, объединения фанатов полезны. Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания "кто кого побьет": спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола», — объяснил он.

В апреле 2020 года Лавров рассказал об отношении к московскому «Спартаку». По словам министра, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе.

«В моем понимании "Спартак" — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров.

Он добавил, что мысли о клубе помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. «Спартак», который пробился в плей-офф Лиги Европы, был исключен из турнира.

Футбол,Сергей Лавров,УЕФА,Спартак,
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