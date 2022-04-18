Министр иностранных дел Сергей Лавров дал совет российским футбольным фанатам. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Глава МИД посоветовал российским болельщикам перенять у Запада культуру поведения на стадионах и поддержки клубов.
«Считаю, объединения фанатов полезны. Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания "кто кого побьет": спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола», — объяснил он.
В апреле 2020 года Лавров рассказал об отношении к московскому «Спартаку». По словам министра, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе.
«В моем понимании "Спартак" — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров.
Он добавил, что мысли о клубе помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров.
28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. «Спартак», который пробился в плей-офф Лиги Европы, был исключен из турнира.