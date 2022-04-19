Стало известно об истериках Карпина из-за веса игроков «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал о строгости бывшего тренера команды Валерия Карпина из-за лишнего веса футболистов. Его слова приводит Sport24.

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«При нем были дикие штрафы: 100 лишних грамм — 100 долларов. У него бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику — прям жестко разносит. Говорил: "Жирные, вы че, не можете за собой следить?"» — вспомнил футболист.

Он добавил, что футболистам пришлось взвешиваться перед каждой тренировкой и идти на хитрости, чтобы укладываться в вес.

Баженов выступал за красно-белых с 2004-го по 2010-й и стал четырехкратным чемпионом России. Под руководством Карпина форвард играл в сезоне-2009/2010.

28 декабря 2021-го игрок московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян поделился мнением о Карпине. Футболист заявил, что считает самыми ценными советы Карпина не есть сладкое и следить за собой.