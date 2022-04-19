Нойер и Мюллер продлят свои контракты с «Баварией»

Два игрока мюнхенской «Баварии» немецкий голкипер Мануэль Нойер и форвард из Германии Томас Мюллер продлят свои контракты с клубом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

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По информации источника, новые соглашения игроков с клубом будут рассчитаны до 2025 года.

Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.