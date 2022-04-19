Последняя надежда России

Главное дерби России и два топ-матча в АПЛ - во вторник и среду будет жарко.

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Главная игра в юбилейный сезон «Спартака»

«Спартак» вряд ли доволен ходом юбилейного сезона. Единственной отрадой считалась Лига Европы, где вышли из группы с первого места. Но УЕФА отстранил красно-белых от матчей 1/8 финала из-за политики, а больше похвастать совсем нечем. Москвичи лишь один раз за сезон одержали две победы в чемпионате России подряд. На дворе, напомним, уже вторая половина апреля.

Потому девятое место в турнирной таблице выглядит заслуженным. В пяти предыдущих турах подопечные Паоло Ваноли выиграли лишь однажды. У тульского «Арсенала», который замыкает таблицу. Исправить ситуацию в РПЛ за оставшееся время не получится. Остаётся последняя надежда - Кубок России. Трофей однозначно спасёт сезон.

К тому же жеребьёвка подкинула в четвертьфинале ЦСКА. Обыграть самого принципиального соперника - это уже кое-что. Даже если до трофея в итоге красно-белые не дотянутся. Армейцы мощно начали вторую часть сезона, однако в матчах с «Уралом», «Химками» и «Уфой» набрали всего два очка. И пропустили семь голов. Так что шансы у команды Ваноли будут. Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 3.35, а на «обе команды забьют» - с коэффициентом 1.69. Красно-синие забивали и пропускали в пяти из шести последних встреч.

Криштиану Роналду проверит на прочность «Ливерпуль»

Удивительный португалец потерял былую стабильность и часто становится объектом критики. Но забивать голы в нужный момент не разучился. Вытащил «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов, а на днях оформил второй хет-трик в АПЛ. Досталось «Норвичу», причём португалец впервые за два года забил прямым ударом со штрафного.

Долгожданная победа и осечки прямых конкурентов позволили вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Впрочем, «Тоттенхэм» имеет фору в три очка и куда более простой календарь. «Дьяволов» же ждёт тяжелейшее испытание. Предстоит ехать на «Энфилд» к сверхмотивированному «Ливерпулю», который в 11 предыдущих турах АПЛ одержал десять побед. Букмекер Winline даёт на очередной успех команды Клоппа коэффициент 1.42.

Шансы гостей невелики, хотя наличие удивительного Криштиану Роналду оставляет варианты. Одно можно сказать точно - это будет яркое зрелище. «Ливерпуль» в принципе невероятно результативен, а в трёх последних очных встречах зрители видели как минимум пять голов! Заключить пари на тотал больше 4.5 мяча предлагается за 3.90. Если команды совместными усилиями забьют пять и более голов, ставка в 2000 рублей принесёт вам 7800 рублей.

«Челси» изучит амбиции «Арсенала»

Ещё пару недель назад положение «Арсенала» было очень крепким. Микель Артета вёл клуб к долгожданному возвращению в Лигу чемпионов, штампуя победу за победой. Сейчас всё иначе. Травмы двух ключевых футболистов и потеря уверенности обошлись очень дорого. Три поражения в чемпионате Англии кряду опустили лондонцев на шестую строчку.

Шансы на попадание в топ-4 сохраняются, для этого нужно как можно быстрее взять себя в руки. Календарь этому не способствует: в среду «канониров» ожидает визит на «Стэмфорд Бридж». «Челси» всё же вылетел из Лиги чемпионов, зато уверенно сохраняет третье место в АПЛ и пробился в финал Кубка Англии. Настроение в порядке, 6:0 с «Саутгемптоном» это доказывают.

Правда, в двух предыдущих домашних матчах АПЛ синие забивали всего по одному голу. А «Арсенал», несмотря на поражение, с каждым разом пропускает всё меньше: три мяча от «Кристал Пэлас», два - от «Брайтона», один - от «Саутгемптона». Если любите математические прогрессии, подумайте о варианте «Челси» не забьёт с коэффициентом 3.90. Ставки на ИТМ 1.5 гола «Челси» Winline принимает за 1.75. Если «канониры» хотят в Лигу чемпионов, нужно прежде всего добавлять в обороне.

Миланское дерби определит финалиста Кубка Италии

В Италии без топ-матча тоже не обойдётся. Нас ждёт четвёртое миланское дерби в сезоне. Единственную победу одержал «Милан» (2:1) в чемпионате Италии. Ещё две игры завершились вничью, в том числе и первая встреча в полуфинале Кубка. Полтора месяца назад голов зрители так и не увидели. Да и моментов оказалось совсем немного.

Россонери испытывают колоссальные проблемы в атаке, из-за которых подпустили преследователей в Серии А на расстояние вытянутой руки. Златан Ибрагимович снова травмирован, Оливье Жиру не в лучшей форме, а остальные по умолчанию не отличаются стабильностью. Надёжно выглядит ставка «обе забьют - нет» за 1.96. Она заходила в семи последних матчах с участием «Милана». Ведь с защитой у Стефано Пиоли полнейший порядок.

«Интер», похоже, преодолел кризис. Игра по-прежнему далека от лучших образцов, зато победы добываются исправно. Действующий чемпион Италии выиграл три раза подряд. У «Ювентуса» (1:0), «Верона» (2:0) и «Специи» (3:1). Букмекер Winline даёт коэффициент 1.78 на тотал меньше 2.5 гола. Этот вариант проходил в пяти из шести предыдущих матчей «Интера». А про низкую результативность и надёжную оборону «Милана» мы уже сказали.