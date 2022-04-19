Модрич отказался переходить в катарский клуб

Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма». За 10 лет в составе «Реала» полузащитник провёл 429 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 70 результативных передач. В текущем сезоне на счету Модрича три гола и девять передач в 38 матчах.