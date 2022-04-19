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56 минут назад

Модрич отказался переходить в катарский клуб

Евро-футбол.Ру

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отклонил предложение клуба из Катара, сообщает журналист Экрем Конур.

Модрич отказался переходить в катарский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, 36-летний хорват предпочёл остаться в своей нынешней команде.

Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма». За 10 лет в составе «Реала» полузащитник провёл 429 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 70 результативных передач. В текущем сезоне на счету Модрича три гола и девять передач в 38 матчах.

Контракт футболиста с «королевским клубом» истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 10 миллионов евро.

Футбол,Лука Модрич,Реал,
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