Зарема Салихова ответила Медведеву

«В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга. — прим. «Чемпионата») приурочат к сотворению мира», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.