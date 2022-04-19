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44 минуты назад

«Мы резали барана прямо на футбольном поле». Баженов - о карьере в Казахстане

Спорт уик-энд

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился воспоминаниями о периоде игры в чемпионате Казахстана. Напомним, футболист выступал за «Окжетпес».

«Мы резали барана прямо на футбольном поле». Баженов - о карьере в Казахстане
Фото: GloballookpressGloballookpress

Чем запомнился Казахстан? Колоритная страна. Особенно понравился юг страны, а Алма-Ата - вообще моя любовь. Мы часто летали туда на выходных. Очень уютный, хлебосольный город с фантастической кухней. В Кокшетау мне тоже понравилось: столкнулся там с интересными обычаями.

"Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной. Это делалось, чтобы у нас был хороший сезон. Тогда вроде Курбан-байрам был. Потом ели его в каком-то ресторане. Бешбармак очень вкусный был", - приводит слова Баженова sport24.ru .

Футбол,Никита Баженов,Спартак,
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