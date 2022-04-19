«Мы резали барана прямо на футбольном поле». Баженов - о карьере в Казахстане

"Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной. Это делалось, чтобы у нас был хороший сезон. Тогда вроде Курбан-байрам был. Потом ели его в каком-то ресторане. Бешбармак очень вкусный был", - приводит слова Баженова sport24.ru .