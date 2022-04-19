Карпин высказался об отъезде легионеров

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов из «Ростова» и «Краснодара».

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Главной причиной отъезда легионеров Карпин считает закрытие аэропортов в южных городах.

«Если бы закрыли аэропорты в Москве и Санкт-Петербурге, я бы посмотрел, кто остался в этих клубах», — заявил Карпин в эфире «Авторадио».