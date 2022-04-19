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1 час назад

Карпин назвал главную причину отъезда легионеров

Евро-футбол.Руиещё 4

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов из «Ростова» и «Краснодара».

Карпин высказался об отъезде легионеров
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Главной причиной отъезда легионеров Карпин считает закрытие аэропортов в южных городах.

«Если бы закрыли аэропорты в Москве и Санкт-Петербурге, я бы посмотрел, кто остался в этих клубах», — заявил Карпин в эфире «Авторадио».

Напомним, 7 марта нынешнего года, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке. По этой причине «Ростов» покинуло сразу шесть легионеров.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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