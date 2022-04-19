Роналду не сыграет с «Ливерпулем» из-за смерти сына

«Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время.
Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», – сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».
В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Джорджиной Родригес ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что это мальчик и девочка. Вчера Криштиану рассказал о смерти мальчика.