Пеле госпитализировали

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле вновь госпитализирован. Об этом во вторник сообщил телеканал ESPN.

Фото: © EPA-EFE/I​AN LANGSDON © EPA-EFE/I​AN LANGSDON

По информации источника, 81-летний бразилец находится в клинике "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где раньше проходил сеансы химиотерапии. Сообщается, что Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает. Бывший футболист находится не в отделении интенсивной терапии.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.