Пеле госпитализировали

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле вновь госпитализирован. Об этом во вторник сообщил телеканал ESPN.
По информации источника, 81-летний бразилец находится в клинике "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где раньше проходил сеансы химиотерапии. Сообщается, что Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает. Бывший футболист находится не в отделении интенсивной терапии.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.