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2 часа назад

Футболиста оштрафовали за жалобы на невыплату зарплаты

Lenta.ru

Египетского нападающего «Аль-Масри» Амра Марея наказали за жалобы на невыплату долгов по зарплате. Об этом сообщает Kingfut.

Футболиста оштрафовали за жалобы на невыплату зарплаты
Фото: ТАССТАСС

30-летний форвард публично раскритиковал руководство клуба.

«Они никогда не платят вовремя, и сейчас просто невозможно сосредоточиться на игре. Ребята думают о невыплаченных долгах», — заявил Марей после победы в первом матче четвертьфинала Кубка Конфедераций КАФ от марокканского «Ренессанс Беркан».

Марей столкнулся с дисциплинарным санкциями со стороны клуба. Он был оштрафован на один миллион египетских фунтов (4,3 миллиона рублей).

Марей отметился забитым мячом в матче против «Ренессанс Беркан». Его команда добилась победы со счетом 2:1 и доигрывала встречу вдевятером.

Марей провел большую часть карьеры в Египте. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Футбол,
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