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1 час назад

«Это неуважение к женскому футболу». Футболистка из Исландии недовольна, что сборная на Евро будет играть на стадионе академии «Ман Сити»

Sports.ruиещё 1

С таким заявлением выступила полузащитница «Лиона» Сара Гуннарсдоттир.

Футболистка из Исландии обвинила организаторов чемпионата в неуважении
Фото: EPAEPA

6 июля в Англии начнется чемпионат Европы среди женщин. Одной из арен турнира будет стадион академии «Манчестер Сити», где домашние матчи проводит женская команда клуба из Манчестера.

Гуннарсдоттир выразила недовольство тем, что сборная Исландии будет играть на стадионе вместимостью 7 тысяч зрителей.

«Я разочарована тем, какие стадионы нам предоставили. Это шокирует – мы играем турнир в Англии, где есть несколько больших стадионов, а нам приходится играть на тренировочной базе, которая вмещает где-то 5000 зрителей.

Это просто стыдно, это нехватка уважения, которого мы заслуживаем. Они не подготовились к тому, что мы можем продать больше 4000 билетов, это неуважение к женс

Женский футбол делает два шага в правильном направлении, но потом случаются такие вещи, и тогда происходит шаг назад», – заявила футболистка сборной Исландии.

Футбол,
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