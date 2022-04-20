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46 минут назад

«Думала, что за чудик?» Российская гольфистка – о фото с Рамосом, Месси и Мбаппе в лифте

Чемпионат.comиещё 1

Российская гольфистка Марта Сильченко рассказала о том, как сделала фото в лифте с футболистами «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Неймаром, Серхио Рамосом и Маркиньосом.

«Думала, что за чудик?» Российская гольфистка – о фото с Месси, Рамосом и Мбаппе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Происходило всё во Франции, в Париже. «ПСЖ» там играл с «Марселем», а у меня был турнир по гольфу. Когда турнир закончился, я поехала в гостиницу, а потом пошла в зал потренироваться. Я жила на втором этаже, «ПСЖ» — на третьем, и подняться туда было невозможно, потому что нужна была карточка. Я собиралась ехать на минус первый этаж, а лифт поехал на третий. Открываются двери, а там стоит команда, и просто заходят.

Они улыбнулись, я общалась с Маркиньосом на французском языке. Я им пожелала удачи и хорошей игры. Я сперва вообще там никого не знала, кроме Месси, Неймара и Мбаппе. Я вообще не знала, что за Рамос: думала, что за чудик стоит?

Я ещё поставила в ленте фотки в обратном порядке: последняя фотка — это первая. Все подумали, что Рамос отворачивается, а он, наоборот, поворачивается.

Как появилась фотка? Я в диалоге спросила: «Вам не помешает, если я сделаю фотку?» Один из них сказал: «Да, можешь быстренько сделать». Я быстренько сделала селфи. Когда они вошли, я, конечно, была в шоке. Но я вела себя с ними как с обычными людьми. Не было такого: «Офигеть, давайте селфи!» Мне кажется, у них в жизни такого спокойного фаната не было.

Месси, Неймар, Мбаппе вели себя дружелюбно. Вообще все вели себя дружелюбно. Потом вместе вышли из лифта, попрощались. Я пошла в спортзал, а они пошли кушать в столовую», — сказала Марта Сильченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбол,Егор Кабак,Лионель Месси,
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