«Думала, что за чудик?» Российская гольфистка – о фото с Месси, Рамосом и Мбаппе

«Происходило всё во Франции, в Париже. «ПСЖ» там играл с «Марселем», а у меня был турнир по гольфу. Когда турнир закончился, я поехала в гостиницу, а потом пошла в зал потренироваться. Я жила на втором этаже, «ПСЖ» — на третьем, и подняться туда было невозможно, потому что нужна была карточка. Я собиралась ехать на минус первый этаж, а лифт поехал на третий. Открываются двери, а там стоит команда, и просто заходят.



Они улыбнулись, я общалась с Маркиньосом на французском языке. Я им пожелала удачи и хорошей игры. Я сперва вообще там никого не знала, кроме Месси, Неймара и Мбаппе. Я вообще не знала, что за Рамос: думала, что за чудик стоит?



Я ещё поставила в ленте фотки в обратном порядке: последняя фотка — это первая. Все подумали, что Рамос отворачивается, а он, наоборот, поворачивается.



Как появилась фотка? Я в диалоге спросила: «Вам не помешает, если я сделаю фотку?» Один из них сказал: «Да, можешь быстренько сделать». Я быстренько сделала селфи. Когда они вошли, я, конечно, была в шоке. Но я вела себя с ними как с обычными людьми. Не было такого: «Офигеть, давайте селфи!» Мне кажется, у них в жизни такого спокойного фаната не было.



Месси, Неймар, Мбаппе вели себя дружелюбно. Вообще все вели себя дружелюбно. Потом вместе вышли из лифта, попрощались. Я пошла в спортзал, а они пошли кушать в столовую», — сказала Марта Сильченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.