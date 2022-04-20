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1 час назад

«Интер» впервые за 11 лет сыграет в финале Кубка Италии

Чемпионат.comиещё 3

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой «Интера» со счётом 3:0

«Интер» впервые за 11 лет сыграет в финале Кубка Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Интер» вышел в финал Кубка Италии впервые с 2011 года. Тогда «нерадзурри» стали победителем турнира. В финале «Интер» переиграл «Палермо» со счётом 3:1.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, забивший после передачи защитника Маттео Дармиана. На 40-й минуте Мартинес оформил дубль. Результативную передачу отдал полузащитник «Интера» Хоакин Корреа. На 82-й минуте защитник «Интера» Робин Госенс установил итоговый счёт встречи.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.

Футбол,Хоакин Корреа,Маттео Дармиан,
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