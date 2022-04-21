Роналду обратился к фанатам «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью новорождённого сына. На седьмой минуте матча 30-го тура АПЛ болельщики на «Энфилде» аплодисментами поддержали Роналду. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не остался в стороне и тоже поаплодировал вместе с фанатами. Сам Криштиану пропускал матч из-за сложной ситуации в семье.