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38 минут назад

ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Газета.Ru

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила выплаты России за организацию и проведение чемпионата мира 2018 года.

ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018
Фото: ReutersReuters

По его словам, на данный момент Россия получила 30% от всей суммы.

"Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, а не отменены", - приводит слова Митрофанова "СЭ".

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, который накануне был госпитализирован в одну из больниц города Сан-Паулу.

Футбол,Максим Митрофанов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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