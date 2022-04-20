Умер первый тренер ФК «Ростов»

Бывший футболист и тренер «Ростсельмаша» (сейчас — «Ростов») Энвер Юлгушов скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба команды.

Юлгушов выступал за «Ростсельмаш» в 50–60-е годы прошлого века, провел за команду более 140 матчей. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу. Юлгушов возглавлял «Ростсельмаш» в 1990–1995 годах, он стал первым тренером клуба в его постсоветской истории. В 1997–1999 годах Юлгушов тренировал астраханский «Волгарь».