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1 час назад

Самедов о легионерах РПЛ: «Хотят уехать – пусть едут. Пусть русские футболисты играют, развиваются»

Sports.ru

Александр Самедов не переживает из-за отъезда легионеров из России.

Самедов о легионерах: «Хотят уехать – пусть едут»
Фото: ТАССТАСС

– Недавно ты говорил про уехавших легионеров: «Пусть уезжают, показывают свою неуважительную позицию, я только рад этому».

– Да, пусть русские футболисты играют, развиваются.

– Но уровень чемпионата и так падает.

– Да, но они берут и уезжают. Почему Крыховяк уехал, а Рыбус остался? Объясни мне.

– Потому что у Рыбуса жена из России.

– Хорошо. Другие пусть уезжают. Кто-то там пригодился, а многие уже хотят вернуться. Хотят уехать – пусть едут. Насильно их тут держать?

– Понятно, что сейчас все очень плохо для российского футбола: легионеры уезжают, еврокубков, видимо, не будет. Ты веришь, что из этого можно извлечь хоть что-то хорошее?

– Можно сидеть и грустить, но такая ситуация. Надо ее принять и двигаться дальше. Вкладывать в академии, растить своих футболистов, менять систему подготовки, растить тренеров, которых не так много.

– Кажется, что никто не принял эту ситуацию. Все ждут, что все откатится. Или пора забыть про это?

– Конечно, а как по-другому? Давайте сейчас застрянем на год-два, погрустим о том, что все уехали. Надо строить что-то новое, – заявил бывший игрок «Локомотива» и «Спартака».

Футбол,Александр Самедов,Спартак,
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