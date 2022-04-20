Александр Самедов не переживает из-за отъезда легионеров из России.
– Недавно ты говорил про уехавших легионеров: «Пусть уезжают, показывают свою неуважительную позицию, я только рад этому».
– Да, пусть русские футболисты играют, развиваются.
– Но уровень чемпионата и так падает.
– Да, но они берут и уезжают. Почему Крыховяк уехал, а Рыбус остался? Объясни мне.
– Потому что у Рыбуса жена из России.
– Хорошо. Другие пусть уезжают. Кто-то там пригодился, а многие уже хотят вернуться. Хотят уехать – пусть едут. Насильно их тут держать?
– Понятно, что сейчас все очень плохо для российского футбола: легионеры уезжают, еврокубков, видимо, не будет. Ты веришь, что из этого можно извлечь хоть что-то хорошее?
– Можно сидеть и грустить, но такая ситуация. Надо ее принять и двигаться дальше. Вкладывать в академии, растить своих футболистов, менять систему подготовки, растить тренеров, которых не так много.
– Кажется, что никто не принял эту ситуацию. Все ждут, что все откатится. Или пора забыть про это?
– Конечно, а как по-другому? Давайте сейчас застрянем на год-два, погрустим о том, что все уехали. Надо строить что-то новое, – заявил бывший игрок «Локомотива» и «Спартака».