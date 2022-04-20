Главная ставка москвичей

20 апреля в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком». Дерби, да еще, когда ничья невозможна - что может быть круче? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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ЦСКА - «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России 20 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

20 апреля ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 1/4 финала Кубка России. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.35, это примерно 42% вероятности. Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 3.25 (28%), а на ничью можно сделать ставку за 3.45 (30%).

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 – за 2.15.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.98. С коэффициентом 1.85 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

ЦСКА - «Спартак»: какие делать ставки на игру Кубка России 20 апреля

ЦСКА очень хорошо стартовал в весенней части чемпионата: новички пришлись ко двору, пошли даже разговоры о том, что команда Алексея Березуцкого может вмешаться в борьбу за чемпионство. Но последние 3 тура вернули с небес на землю: всего 2 очка в матчах с тремя аутсайдерами: «Уралом», «Химками» и «Уфой». Теперь 3-е место в РПЛ - предел мечтаний. А вот на Кубок ставка делается серьезная, трофей может стать отличным завершением переходного сезона.

О трофее мечтают и в «Спартаке». Кубок - главная цель на этот сезон, ведь в РПЛ все давно упущено, команда доигрывает сезон. Паоло Ваноли экспериментирует, но пока его схема игры не слишком работает. «Спартак» сыроват, ему не хватает целостности и сыгранности. При этом нельзя сказать, что москвичи выглядят совсем плохо. РПЛ это РПЛ, а на Кубок в «Спартаке» делают главную ставку. Иначе сезон столетия будет совсем провальным.

Дерби есть дерби, эмоциональная составляющая здесь выйдет на первый план. ЦСКА весной выглядит лучше, но армейцы сейчас в явном кризисе. «Спартак» же дико нестабилен, чередуя хорошие матчи с плохими. Кажется, ставка на ничью здесь выглядит лучшим вариантом. Кстати, в этом случае нас ждет серия пенальти, овертайма не будет. Поставить на ничью в БК Фонбет можно с коэффициентом 3.45.

Из всех новичков обеих команд лучше всех выглядит турецкий полузащитник Юсуф Языджи. В 7 матчах он отличился сразу 8 раз! В том числе поразил турок и ворота «Спартака». Сделать ставку на то, что Языджи снова забьет, можно в БК Фонбет за 2.65.