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58 минут назад

Александр Самедов утверждает, что не брал откаты в «Локомотиве»

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Александр Самедов, который работал с молодёжью в «Локомотиве», ответил на обвинения в том, что брал откаты в московском клубе.

Александр Самедов утверждает, что не брал откаты в «Локомотиве»
Фото: ТАССТАСС

«Это неправда. С кого я мог получить откаты? Если посмотреть на мою зарплату, и сколько я заработал… Про какие суммы идёт речь?

У меня есть клиника пластической хирургии, которая хорошо зарабатывает, у меня есть склады, рестораны и то, что я заработал за карьеру. Представляешь, как это было бы для меня унизительно… Я знаю, что есть такие люди, которые подходят к футболистам и берут. Не применительно к «Локомотиву» — в принципе. Ты представляешь, как это унизительно и как можно замараться в этом?», — цитирует Александра Самедова «Спорт-экспресс».

Футбол,Александр Самедов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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