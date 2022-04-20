«Зенит» сенсационно проиграл «Алании» в Кубке России

Основное время встречи в Грозном завершилось со счетом 2:2. В составе «Алании» голы забили Батраз Гурциев (55-я минута) и Николай Гиоргобиани (90+3), у петербургского клуба отличились Дуглас Сантос (71) и Иван Сергеев (82).