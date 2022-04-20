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35 минут назад

«Зенит» по пенальти проиграл «Алании» в 1/4 финала Кубка России

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Петербургский «Зенит» по пенальти проиграл владикавказской «Алании» в четвертьфинале Кубка России.

«Зенит» сенсационно проиграл «Алании» в Кубке России
Фото: ФК «АЛАНИЯ»ФК «АЛАНИЯ»

Основное время встречи в Грозном завершилось со счетом 2:2. В составе «Алании» голы забили Батраз Гурциев (55-я минута) и Николай Гиоргобиани (90+3), у петербургского клуба отличились Дуглас Сантос (71) и Иван Сергеев (82).

В серии пенальти сильнее оказался владикавказский клуб — 6:5.Соперник «Алании» по полуфиналу Кубка России станет известен в четверг.

Кубок России. 1/4 финала «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2, по пенальти — 6:5 Голы: Гурциев, 55. Гиоргобиани, 90 — Дуглас, 71. Сергеев, 81.

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