«Зенит» сенсационно проиграл «Алании» в Кубке России

Петербургский «Зенит» по пенальти проиграл владикавказской «Алании» в четвертьфинале Кубка России.
Основное время встречи в Грозном завершилось со счетом 2:2. В составе «Алании» голы забили Батраз Гурциев (55-я минута) и Николай Гиоргобиани (90+3), у петербургского клуба отличились Дуглас Сантос (71) и Иван Сергеев (82).
В серии пенальти сильнее оказался владикавказский клуб — 6:5.Соперник «Алании» по полуфиналу Кубка России станет известен в четверг.
Кубок России. 1/4 финала «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2, по пенальти — 6:5 Голы: Гурциев, 55. Гиоргобиани, 90 — Дуглас, 71. Сергеев, 81.