Арбитр Федотов оценил правильность пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов отреагировал на решение главного арбитра четвертьфинала Кубка России ЦСКА – «Спартак» Владимира Москалева назначить пенальти в ворота хозяев.
«Пенальти назначен правильно, это одиннадцатиметровый удар. Рука у защитника была отставлена в сторону, когда игрок "Спартака" пытался прострелить. По поводу красной карточки, я думаю, Москалеву подсказали. Ему ВАР сказал, что это вторая желтая карточка Гбамену», – приводит слова Федотова РБ Спорт.
На 19-й минуте полузащитник ЦСКА Яка Бийол задел мяч рукой, после чего Москалеву пришлось обратиться за помощью ВАР и принять решение о пенальти в ворота армейцев. Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.
В дополнительное время первого тайма (45+3) полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен в верховой борьбе задел локтем игрока красно-белых Романа Зобнина, из-за чего получил вторую желтую карточку подряд и удаление.
Матч продолжается, счет – 1:0 в пользу «Спартака».