Арбитр Федотов оценил правильность пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

«Пенальти назначен правильно, это одиннадцатиметровый удар. Рука у защитника была отставлена в сторону, когда игрок "Спартака" пытался прострелить. По поводу красной карточки, я думаю, Москалеву подсказали. Ему ВАР сказал, что это вторая желтая карточка Гбамену», – приводит слова Федотова РБ Спорт.