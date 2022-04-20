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1 час назад

Арбитр Федотов оценил правильность пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Спорт день за днемиещё 5

Бывший футбольный судья Игорь Федотов отреагировал на решение главного арбитра четвертьфинала Кубка России ЦСКА – «Спартак» Владимира Москалева назначить пенальти в ворота хозяев.

Арбитр Федотов оценил правильность пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пенальти назначен правильно, это одиннадцатиметровый удар. Рука у защитника была отставлена в сторону, когда игрок "Спартака" пытался прострелить. По поводу красной карточки, я думаю, Москалеву подсказали. Ему ВАР сказал, что это вторая желтая карточка Гбамену», – приводит слова Федотова РБ Спорт.

На 19-й минуте полузащитник ЦСКА Яка Бийол задел мяч рукой, после чего Москалеву пришлось обратиться за помощью ВАР и принять решение о пенальти в ворота армейцев. Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.

В дополнительное время первого тайма (45+3) полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен в верховой борьбе задел локтем игрока красно-белых Романа Зобнина, из-за чего получил вторую желтую карточку подряд и удаление.

Матч продолжается, счет – 1:0 в пользу «Спартака».

Футбол,Владимир Москалев,Зелимхан Бакаев,Игорь Федотов,Роман Зобнин,Спартак,
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