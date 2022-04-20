Агент Миранчука обрушился с критикой на Самедова

«Был футболист, сейчас он пришел заместителем главы селекционной службы по молодежи. Но там нет ни квалификации, ни знаний, ни, как оказалось, порядочности. А без этого никуда. И Самедов сейчас – это просто полное зеро», - сказал Шпинев.