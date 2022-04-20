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53 минуты назад

Агент Миранчука обрушился с критикой на Самедова

Евро-футбол.Ру

Вадим Шпинев, агент представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и других раскритиковал Александра Самедова.

Агент Миранчука обрушился с критикой на Самедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам агента в интервью «Матч ТВ», Самедова он знает более 20 лет и считал его достойным человеком до того момента, как бывший футболист встал на должность в «Локомотиве».

Шпинев заявил, что после того, как Самедов пришел на должность селекционера, его образ менялся на глазах.

«Был футболист, сейчас он пришел заместителем главы селекционной службы по молодежи. Но там нет ни квалификации, ни знаний, ни, как оказалось, порядочности. А без этого никуда. И Самедов сейчас – это просто полное зеро», - сказал Шпинев.

Накануне Самедов покинул должность селекционера в «Локомотиве», проработав на должности с января. После этого на него обрушилась критика от коллег с различными обвинениями.

Футбол,Вадим Шпинев,Александр Самедов,Алексей Миранчук,
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