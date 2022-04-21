Мостовой высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Во втором тайме «Спартак» должен был удваивать преимущество и спокойно доигрывать матч, но он это не сделал, за что мог поплатиться. ЦСКА имел две возможности забить. Так часто бывает, что тебе могут с помощью навала забить, — сказал Мостовой.