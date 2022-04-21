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1 час назад

Мостовой высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Матч ТВ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над столичным ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу — 1:0.

Мостовой высказался о победе «Спартака» над ЦСКА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— «Спартак» заслужил победу. В первые 30 минут у красно-белых было полное преимущество. ЦСКА немного оклемался после удаления. Справедливо ли удаление? Это уже решать судьям.

Эпизод с пенальти тоже ситуация 50 на 50. Игрок ЦСКА рукой не играл. Тут спорный момент.

Во втором тайме «Спартак» должен был удваивать преимущество и спокойно доигрывать матч, но он это не сделал, за что мог поплатиться. ЦСКА имел две возможности забить. Так часто бывает, что тебе могут с помощью навала забить, — сказал Мостовой.

Следующий соперник «Спартака» в Кубке России станет известен по результатам жеребьевки в четверг.

Александр Мостовой,Спартак,
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