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2 часа назад

Бензема не реализовал больше всех пенальти в «Реале» с момента сбора статистики

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не реализовал два 11-метровых удара в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1). Оба удара были парированы вратарём.

Карим Бензема поставил позорный рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

34-летний француз больше всех в мадридском клубе не забил пенальти (4 из 11) в Ла Лиге с сезона-2005/2006 – с момента сбора статистики.

Также 34-летний француз стал первым за 16 лет футболистом, не забившим два пенальти в одной игре Ла Лиги. В апреле 2006 года это случилось с экс-нападающим «Эспаньола» Раулем Тамудо – в игре с «Бетисом» (2:0).

«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.

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Футбол,Карло Анчелотти,Рауль Тамудо,Карим Бензема,Реал,
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