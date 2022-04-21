Нидерландский специалист Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.