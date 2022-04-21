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1 час назад

Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.com

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.

Футбол,Ральф Рангник,Манчестер Юнайтед,
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