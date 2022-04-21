Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Зарема Салихова предложила разрешить женщинам-судьям работать на матчах РПЛ

Inoprosportиещё 1

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на тему женщин-судей в российском мужском футболе. Зарема поддержала арбитра Анастасию Пустовойтову, которую УЕФА не включил в список судей на женский чемпионат Европы-2022. Также Салихова считает, что женщин-судей стоит привлекать к работе на матчах РПЛ.

Зарема Салихова предложила разрешить женщинам-судьям работать на матчах РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — заявила Зарема.

41-летняя Пустовойтова в 2021 году вошла в топ-3 арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Футбол,Зарема Салихова,Леонид Федун,УЕФА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители