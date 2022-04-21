Зарема Салихова предложила разрешить женщинам-судьям работать на матчах РПЛ

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на тему женщин-судей в российском мужском футболе. Зарема поддержала арбитра Анастасию Пустовойтову, которую УЕФА не включил в список судей на женский чемпионат Европы-2022. Также Салихова считает, что женщин-судей стоит привлекать к работе на матчах РПЛ.
«В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — заявила Зарема.
41-летняя Пустовойтова в 2021 году вошла в топ-3 арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).