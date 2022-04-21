Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
55 минут назад

Егоров считает, что уход VAR будет плюсом для России

Советский спорт

Арбитры в поле будут самостоятельно принимать решение.

Егоров считает, что уход VAR будет плюсом для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший судья категории ФИФА Игорь Егоров не видит проблемы в возможном уходе системы VAR из России.

"Для судейства, наверняка, это будет плюсом, потому что люди сами начнут принимать решения, а не как сейчас, когда по 15-17 минут в матче судьи смотрят VAR. Футбол превратится в футбол.

С другой стороны, количество ошибок, конечно же, возрастет. И негатив со стороны руководителей и тренеров поднимется. Но судя по этому сезону, не сильно VAR нам помогает. Но если весь цивилизованный футбольный мир им пользуется, для нас, конечно, это будет потерей", - приводит слова Егорова ВсеПроСпорт.

Российский футбольный союз уже подтвердил, что ищет нового поставщика системы VAR, начиная со следующего сезона.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.

В российских турнирах VAR стал применяться с сезона-2018/19.

Футбол,Игорь Егоров,РФС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители