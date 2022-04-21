Егоров считает, что уход VAR будет плюсом для России

С другой стороны, количество ошибок, конечно же, возрастет. И негатив со стороны руководителей и тренеров поднимется. Но судя по этому сезону, не сильно VAR нам помогает. Но если весь цивилизованный футбольный мир им пользуется, для нас, конечно, это будет потерей", - приводит слова Егорова ВсеПроСпорт.