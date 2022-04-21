Финал Кубка Франции по футболу впервые в истории рассудит женщина

Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром финального матча Кубка Франции по футболу между "Нантом" и "Ниццей", который пройдет 7 мая в Париже. Об это в четверг сообщает Французская федерация футбола (FFF).

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Отмечается, что Фраппар станет первой женщиной, которая рассудит финал национального кубка. Ее ассистентами будут Микаэль Бершбрю и Бенджамен Паж.

"Я счастлива и горжусь этим назначением, - сказала Фраппар. - Я благодарю FFF за оказанное мне доверие. Я особенно ценю это соревнование, главное событие французского футбола, в котором участвуют любители и профессионалы".