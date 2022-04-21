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2 часа назад

Суд арестовал третьего виновника возгорания баннера на футбольном матче в Калининграде

ТАСС

Московский районный суд Калининграда в четверг арестовал третьего футбольного болельщика, причастного к возгоранию баннера на стадионе "Калининград" во время матча четвертьфинала Бетсити - Кубка России между московским "Динамо" и местной "Балтикой", прошедшего в минувший вторник, сообщила пресс-служба суда.

Арестован третий виновник пожараа на футбольном матче в Калининграде
Фото: ТАССТАСС

Возгорание баннера произошло во втором тайме футбольного матча, огонь быстро потушили, никто не пострадал. Калининградская полиция тогда оперативно установила и задержала двух местных жителей - виновников возгорания баннера, по решению суда их отправили под арест по административной статье на пять и семь суток, также вынесли запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год.

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"Сегодня [Московский районный суд Калининграда] арестовал третьего футбольного болельщика, причастного к пожару на игре команды "Балтика" [и московского "Динамо"]. Судом установлено, что 19 апреля (…) он пронес на территорию стадиона "Калининград" пиротехническое изделие - файер, который во время матча зажег и бросил на трибуну", - рассказали в суде.

В судебном заседании вину в совершении правонарушения он признал полностью. Суд квалифицировал действия болельщика как грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

"Постановлением Московского районного суда Калининграда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, с запретом посещения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год", - констатировали в пресс-службе суда.

19 апреля московское "Динамо" на выезде в серии пенальти обыграло калининградскую "Балтику" в четвертьфинале Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были динамовцы - 5:4. На матче присутствовали более 16 тыс. зрителей.

Футбол,Динамо,
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