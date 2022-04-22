Самый последний шанс Роналду

«Вест Хэм» еще не потерял надежд, а «Бавария» станет чемпионом.

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23-24 апреля европейский футбол подарит нам целую россыпь интереснейших матчей. В АПЛ «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед», а «Челси» сразится с «Вест Хэмом». В Бундеслиге встреча лидеров - «Баварии» и дортмундской «Боруссии», а в Италии «Интер» сыграет с «Ромой». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Роналду в нокдауне. Что будет с «МЮ»?

У Криштиану Роналду трагедия в семье. Его новорожденный сын скончался. Португалец проявил себя суперпрофессионалом, вернувшись к тренировкам спустя два дня. Но будет ли он готов к игре с «Арсеналом»?

А его лучшая форма «Манчестер Юнайтед» ой как нужна. После разгрома от «Ливерпуля» (0:4) иного пути нет - нужно побеждать «Арсенал». Иначе шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне будут практически утрачены. До «канониров» сейчас 3 очка, но у тех игра в запасе. Может быть, поможет назначение Эрика тен Хага? Голландский специалист приступит к работе в следующем сезоне, а пока что игроки будут стараться зарекомендовать себя получше.

«Арсенал» прервал серию неудач, обыграв «Челси». Разумеется, это добавило настроения команде Микеля Артеты. Да и учитывая ужасную форму «Манчестер Юнайтед», именно лондонцы - фавориты матча. Ставки на победу «Арсенала» принимаются с коэффициентом 2.10.

Тухель доигрывает сезон, но побеждает

Как ни прискорбно, для «Челси» сезон фактически закончен. Из Лиги чемпионов команда вылетела, в АПЛ идет третьей и наверняка сохранит эту позицию. В общем-то команда Томаса Тухеля доигрывает чемпионат, стараясь сохранить хорошее настроение и ожидая нового владельца клуба.

«Вест Хэм» еще не потерял надежд на место в топ-4, но залезть туда будет очень сложно. 5 очков отставания от «Арсенала», да еще и у «пушкарей» игра в запасе. Так что подопечным Дэвида Мойеса есть смысл сосредоточиться на Лиге Европы. Там команда уже дошла до полуфинала и вполне может пройти «Айнтрахт».

В сложившейся ситуации «молотобойцы», вероятно, не будут сильно упираться на выезде с «Челси». Лига Европы сейчас в приоритете, шутки кончились. Заключить пари на победу хозяев поля в Winline предлагается за 1.53.

«Бавария» станет чемпионом

«Бавария» завалила Лигу чемпионов, вылетев от «Вильярреала». Очень обидное и досадное поражение для команды Юлиана Нагельсманна. На остаток сезона задача довольно простая - победить в Бундеслиге. Здесь осталась формальность - от «Боруссии» из Дортмунда отрыв в 9 очков за 4 тура до конца. И впереди очная встреча.

Баварцы злы после провала в Лиге чемпионов, а «Боруссия» играет с перепадами, поражение от «Лейпцига» Доменико Тедеско (1:4) - серьезный удар по амбициям команды. Но второе место от «шмелей» никуда не денется, здесь отрыв те же 9 очков. За 4 тура не растерять. Здесь стоит ставить на «Баварию». Порадовать болельщиков и взять титул дома - единственное, что осталось мюнхенцам в этом сезоне. Ставки на победу «Баварии» Winline принимает за 1.38. Болельщикам приготовиться праздновать!

Моуринью не пощадят в Милане

Жозе Моуринью едет в гости к «Интеру», на трибунах его однозначно ждет теплый прием, болельщики помнят победы «нерадзурри» с португальцем во главе. А вот на поле «Роме» будет сложно добиться положительного исхода.

«Интер» набрал ход. 4 победы подряд и выход в финале Кубка Италии. Во втором матче полуфинала команда Симоне Индзаги разнесла «Милан» (3:0). В чемпионате черно-синие пока идут вторыми, но по потерянным очкам лидируют. Осталось всего-ничего - не терять очки.

«Рома» еще лелеет надежды на попадание в четверку, но вряд ли это случится, «Ювентус» не допустит столько осечек. А вот Лига конференций - интересная цель, Моуринью может завоевать трофей. Матчи с «Лестером» будут настоящей рубкой. Римляне сейчас в неплохой форме: разнесли «Будё/Глимт», не проиграли «Наполи». Но с «Интером» будет сложно, уж очень хороши сейчас хозяева. Букмекер Winline даёт коэффициент 1.63 на победу хозяев.