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1 час назад

Мама Мбаппе ведет переговоры с "ПСЖ"

Sports.ruиещё 4

Файза Ламари сейчас находится в Катаре, где она встретилась с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Мама Мбаппе ведет переговоры с "ПСЖ"
Фото: ReutersReuters

Стороны больше не обсуждают финансовые условия сделки: финальным предложением парижан остается двухлетний контракт с зарплатой 50 млн евро и подписным бонусом в 100 млн.

Вместо этого окружение Мбаппе хочет знать, сможет ли «ПСЖ» обеспечить Килиану условия для победы в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.

Мбаппе забил 113 голов в Лиге 1 за 5 сезонов в «ПСЖ». Его статистика – здесь.

Футбол,
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