Мама Мбаппе ведет переговоры с "ПСЖ"

Файза Ламари сейчас находится в Катаре, где она встретилась с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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Стороны больше не обсуждают финансовые условия сделки: финальным предложением парижан остается двухлетний контракт с зарплатой 50 млн евро и подписным бонусом в 100 млн.

Вместо этого окружение Мбаппе хочет знать, сможет ли «ПСЖ» обеспечить Килиану условия для победы в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.