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1 час назад

Буффон продаст свои капитанские повязки – деньги пойдут на лечение детей

Мир24

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий в серии B за «Парму», сообщил, что проведет благотворительную акцию, пишет газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на местные СМИ.

Буффон продаст свои капитанские повязки – деньги пойдут на лечение детей
Фото: REUTERSREUTERS

Как отмечается, на аукционе будут проданы все капитанские повязки, которые он использовал в течение сезона-2021/22. Первую из них знаменитый голкипер носил в поединке против СПАЛа в октябре минувшего года.

Вырученные с продажи средства футболист пообещал перечислить на благотворительные цели. Деньги, в частности, пойдут на лечение детей с нарушением физического и психического развития.

Напомним, в феврале Буффон продлил контракт со своим клубом «Парма». Новое соглашение 44-летнего вратаря действует до 2024 года.

Футбол,Джанлуиджи Буффон,
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