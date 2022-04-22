Буффон продаст свои капитанские повязки – деньги пойдут на лечение детей

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий в серии B за «Парму», сообщил, что проведет благотворительную акцию, пишет газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, на аукционе будут проданы все капитанские повязки, которые он использовал в течение сезона-2021/22. Первую из них знаменитый голкипер носил в поединке против СПАЛа в октябре минувшего года.
Вырученные с продажи средства футболист пообещал перечислить на благотворительные цели. Деньги, в частности, пойдут на лечение детей с нарушением физического и психического развития.
Напомним, в феврале Буффон продлил контракт со своим клубом «Парма». Новое соглашение 44-летнего вратаря действует до 2024 года.