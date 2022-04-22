Бан России ударил не по игрокам. Драма нашего футбола

Сергей Карасёв рискует пропустить турнир всей жизни, а Анастасия Пустовойтова уже пролетела мимо Евро.

Фото: РИА НОВОСТИ / ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» РИА НОВОСТИ / ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Лето-2021, чемпионат Европы по футболу, Россия вылетает на стадии группового этапа, но в поле болельщиков всё равно появляется выражение «лучший русский на Евро». Так называют судью Сергея Карасёва, который вместе с бригадой чётко отрабатывает каждую из трёх игр, собирает критику расстроенных от его решений европейцев и заслуживает огромное уважение на родине.

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Карасёв – строгий и чёткий арбитр. После вмешательства VAR он отменяет гол итальянцев в матче со Швейцарией. Чётко и без помех отрабатывает один из самых драматичных матчей турнира – рубку немцев и венгров. А затем впервые в карьере обслуживает матч плей-офф Евро и хладнокровно удаляет голландца де Лигта при помощи VAR в матче с Чехией.

Голландцы засыпают Карасёва оскорблениями, русская аудитория отвечает им в комментариях и желает слушать тяжёлый рок, чтобы быть таким же крутым, как Сергей. Следующая глава – Карасёв работает резервным арбитром на полуфинале Италия – Испания, на котором «пострадавший» от него в начале турнира Кьеллини жмёт российскому арбитру руку. Карасёв улыбается игрокам, весело с ними общается, возвращается домой героем, а вскоре обслуживает матч за Суперкубок УЕФА (за несколько недель до этого арбитр скажет мне, что мечтает о финале).

Дальше – приглашение на «Вечерний Ургант», любые видео и розыгрыши в соцсетях Карасёва встречают восторженными комментариями. Сергей продолжает работать на матчах еврокубков и наверняка думает о Катаре. После успешного лета кажется, что для опытного арбитра наступают лучшие дни в его карьере. Доверие плюс авторитет будут играть на него. *** Параллельно с этим в России развивается ещё один авторитетный арбитр – Анастасия Пустовойтова. Просто оцените её прогресс:

Другими словами, Пустовойтова – женское лицо российского судейства. Даже не судейства, а всего российского футбола.

Впереди её ждёт главный на данный момент вызов в карьере – работа на женском Евро-2022 в Англии, где матч-открытие и финал пройдут на «Уэмбли».

*** Возвращаемся в наши дни.

Из-за санкций УЕФА (формально логистических) Карасёв не работает на главных матчах Лиги чемпионов и не становится участников драматичных четвертьфиналов и, видимо, пропускает чемпионат мира в Катаре (в момент турнира ему исполнится 43 года). Санкции, а также его отсутствие на топ-матчах играют против него. Без топ-матчей по ходу сезона рассчитывать на попадание в список арбитров на главный турнир четырёх лет очень сложно.

У Пустовойтовой – своя драма, её отстранили от работы на том самом женском Евро. По сути, главном турнире её жизни. Слова Анастасии после такого решения мы приводим целиком (из общения с Андреем Панковым).

«Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слёзы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах – и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и всё! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR – ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!»

*** Итог – мы теряем самый ценный импортный футбольный российский продукт. Профессионалов и арбитров-лидеров страны отстраняют от работы – другим же не дают возможности, чтобы к ним приблизиться. Более того – от отсутствия Карасёва и Пустовойтовой потеряет и европейский футбол.

Футболисты во время Евро хвалили того же Карасёва, отмечали, что он не только профи, но и позитивный судья. Остаётся вспомнить лето-2021 и перечитывать насыщенные историями интервью судей о работе на международном уровне. Грустно. Но чтобы было веселее – вспомним летнюю историю про Карасёва, рассказанную его помощником Игорем Демешко.

«Во время Евро в римском отеле Сергей сдал вещи в стирку. Долго их не мог получить и пошёл на ресепшен: «Где вещи?». Сотрудники обещали всё выяснить во время нашего обеда, и когда Сергей вернулся в номер, то обнаружил письмо: «Дорогой мистер Чанг, ваши вещи будут готовы через полчаса». Это письмо до сих пор хранится у него. Естественно, вещи вернули. Всё было хорошо».